Archäologen bremsen Baustelle in der Jakobervorstadt aus

Es wird mal wieder eng in der Jakobervorstadt. In der Henisiusstraße haben Bauarbeiten an einer Fernwärmeleitung begonnen. Allerdings sind die Arbeiten vorerst gestoppt. Wie die Stadtwerke auf Anfrage mitteilen, sind die Archäologen zunächst am Zug. Geplante Straßensperrungen verzögern sich bis auf Weiteres.

Die Stadt Augsburg hatte informiert, dass der Kreuzungsbereich Henisiusstraße und Franziskanergasse wegen der Bauarbeiten gesperrt werden müsse. Autofahrer würden umgeleitet. Die Umleitungsschilder stehen bereits in der Jakobervorstadt. Fußgänger kommen an der Baustelle vorbei.

Derzeit keine konkrete Aussage zu Sperrungen möglich

Bislang geht es aber auch für Autofahrer im Kreuzungsbereich weiter. Wann die Sperrung erfolgt, ist offen. Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, sagt: „Unsererseits ruht die Baustelle gerade, weil die Stadtarchäologie zugange ist.“ Deshalb könne man momentan keine konkreteren Aussagen zu den notwendigen Sperrungen machen. Die Arbeiten sollen bis Ende Mai dauern.