Neues Café in historischem Gebäude: Arzt und Konditorin stehen hinter dem Konzept

Nach rund zwei Jahren Leerstand hat im Köpfhaus am Fuggerplatz das „Artisanal“ eröffnet – Café und Patisserie zugleich. Wo zuletzt Pizza gebacken wurde, duftet es nun nach Kaffee und Gebäck.

Betreiber ist Mihail Pruteanu, für den die Gastronomie ein neues Feld ist. Der 46-Jährige, ursprünglich aus der Republik Moldau, ist Facharzt für Labormedizin. Gemeinsam mit seiner Schwester Elena Simitari, einer gelernten Konditorin, führt er das Café. „Meine Schwester ist die Spezialistin“, sagt Pruteanu mit einem Lächeln.

Café und Patisserie „Artisanal“: Pfannkuchen, Tarteletts, Gebäck

Das Konzept der Geschwister setzt auf handwerkliche Backkunst sowie hochwertige, möglichst regionale und biologische Zutaten, betont Pruteanu. Auf der Karte stehen Pfannkuchen-Variationen, süß – etwa mit Frischkäse und Rosinen – oder herzhaft mit Lachs und Avocado. Dazu kommen Tarteletts mit Zitronencreme oder Karamell-Nuss, Croissants, Krapfen, Desserts im Glas wie Schoko-Kirsch-Creme und eine Quiche Lorraine. Ergänzt wird das Angebot durch Kaffee, Tee sowie eine Auswahl an Wein und Bier.

Im Gastraum prägen schlichte braune Holztische und Stühle das Bild, dazu kommen neue Lampen und Bilder. Viel wurde beim Umbau nicht verändert – bewusst, sagt Pruteanu: „Wir wollten den Charakter des Raums bewahren.“ Das Motto des Cafés – „Wenig Zucker, mehr Liebe“ – steht auf einem Schild am Eingang. Hinter der gläsernen Vitrine ist die offene Backstube.

„Artisanal“ in Augsburg: Auch eine Außenbestuhlung ist geplant

Bis zu 50 Gäste finden im Innenraum Platz. Ab dem kommenden Jahr soll auch im Außenbereich bestuhlt werden. Etwa sechs Monate habe er nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht, sagt Pruteanu: „Wir wollten unbedingt etwas mit richtigem Kaffeehausflair.“

Das Köpfhaus, auch Köpf’sches Palais genannt, stammt aus dem Jahr 1578 und wurde von Johannes Holl, dem Vater des bekannten Augsburger Baumeisters Elias Holl, erbaut. Seit jeher von Patriziern und Bürgermeistern bewohnt, zählt es zu den ältesten und bekanntesten Baudenkmälern Augsburgs. Nachdem das Kaffeehaus „Anno“ im Sommer 2018 geschlossen hatte, zog die Pizzeria „Nine o Five“ ein, die 2023 Insolvenz anmeldete. Danach blieb die Halle leer – bis jetzt.



Mit dem „Artisanal“ kehrt nun wieder ein Café in das historische Gebäude zurück. Es hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.