Arzt kommt mit Hubschrauber: Auffahrunfälle sorgen für Chaos auf A8

Mehrere Auffahrunfälle haben am frühen Dienstagabend auf der Autobahn A8 bei Augsburg in Fahrtrichtung Stuttgart für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auch, weil für den Einsatz eines Rettungshubschraubers die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt werden musste.

Der erste Auffahrunfall, in den drei Fahrzeuge verwickelt wurden, ereignete sich laut Polizei gegen 16.45 Uhr auf der rechten Spur auf Höhe Augsburg-West. Nur eine Viertelstunde später kam es in der Nähe auf der mittleren und der linken Spur zu einer Kollision dreier Autos. Weil ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber gebracht wurde, sperrten Einsatzkräfte die Autobahn gegen 17 Uhr in Richtung Stuttgart für eine gute halbe Stunde komplett, berichtet ein Sprecher in der Einsatzzentrale.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zur Feierabendzeit bildete sich schnell ein Stau. In dem Zuge passierte auf Höhe Augsburg-Ost ein weiterer Auffahrunfall. Zu möglichen Verletzten lagen am Abend noch keine Informationen vor. Um schwerere Verletzungen dürfte es sich aber nicht handeln, hieß es vorläufig. Nach der Vollsperrung konnte der Verkehr zunächst auf der linken Spur wieder rollen, die weiteren Spuren sollten für den Verkehr nach und nach wieder freigegeben werden. (ina)