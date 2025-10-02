Eine Tankstelle wird zum Asia-Supermarkt: Inhaber wagen in Oberhausen einen Neustart

Seit mehr als 30 Jahren ist der Asia-Supermarkt Kim Ha eine feste Adresse für asiatische Lebensmittel in Oberhausen. Nun schlägt das Familienunternehmen ein neues Kapitel auf. Im September hat Inhaber Ha Thi My Lanh seinen Laden in der Donauwörther Straße 258 eröffnet – nur rund 300 Meter vom bisherigen Standort entfernt, aber mit deutlich mehr Raum und Möglichkeiten. Eine Besonderheit: Für den neuen Laden wurde eine Tankstelle umgebaut.

„Wir waren zuvor in der Donauwörther Straße 224. Doch die Fläche wurde mit der Zeit einfach zu klein“, erzählt Ha Thi My Lanh. „Dann haben wir zufällig erfahren, dass man die ehemaligen Räumlichkeiten der Esso-Tankstelle anmieten kann. Das war genau die Chance, die wir gebraucht haben.“ Der Umbau einer Tankstelle zu einem Lebensmittelgeschäft war allerdings kein Schnellschuss. Zunächst musste eine Nutzungsänderung beantragt werden. „Wir haben die entsprechenden Unterlagen eingereicht und mit Architekten gesprochen. Fast drei Monate hat es gedauert, bis alles geklärt war“, berichtet der Inhaber. Erst danach konnte der eigentliche Ausbau beginnen – und das Konzept des neuen Kim Ha Form annehmen.

Asia-Supermarkt in Augsburg: Neuer Standort zieht mehr Kunden an

Die Mühe hat sich gelohnt, ist der Chef überzeugt. „Wir haben gehofft, dass es besser wird – und genau so ist es gekommen“, sagt Ha Thi My Lanh zufrieden. Der neue Markt bietet großzügige Gänge, in denen sich Kundinnen und Kunden frei bewegen können. Auch das Umfeld passe: „Wir haben hier keine direkten Nachbarn. Das gibt uns Freiraum und macht das Einkaufserlebnis angenehmer.“ Schon jetzt ziehe der neue Standort spürbar mehr Kundschaft an. „Die Möglichkeiten und das Einkaufserlebnis, das wir dadurch bieten können, sind viel besser als vorher“, betont er. Mehr Platz bedeutet auch: größere Auswahl, von frischem Gemüse und exotischen Früchten bis zu Gewürzen, Reis und Spezialitäten aus ganz Asien.