Asylbewerber springt in Unterkunft in Augsburg aus dem Fenster

Ein Mann hat sich am Mittwoch in einer Einrichtung für Asylbewerber am Kobelweg im Stadtteil Kriegshaber aus einem Fenster gestürzt. Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, handelt es sich bei dem Verletzten um einen 26-jährigen Afghanen, der sich in der Ankerzentrums-Außenstelle der Regierung von Schwaben am Kobelweg aufhielt. Laut der Behörde befand er sich dort seit März diesen Jahres. Er soll Mittwochmittag aus einem Fenster im ersten Stock gesprungen sein. Nach Angaben der Polizei muss die Höhe rund vier Meter betragen haben. Der Hintergrund für sein Handeln ist unklar.

Sturz aus Fenster in Augsburger Unterkunft: Rätsel um Hintergrund

Informationen unserer Redaktionen, dass der Mann abgeschoben werden soll und er wegen der Präsenz von Polizei an jenem Tag Angst bekommen haben soll, bleiben unbestätigt. Zum Grund der Handlung liegen keine konkreten Informationen vor, so ein Sprecher der Regierung von Schwaben.

Vonseiten der Polizei heißt es, dass vor dem Vorfall kein Einsatz der Polizei in der Unterkunft stattgefunden habe. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Polizei im Vorfeld im Kobelweg präsent gewesen sei. Dies hatte aber keinen Bezug zur Asylunterkunft oder dem betreffenden Mann, betont ein Polizeisprecher. Eine suizidale Absicht werde nicht ausgeschlossen. (stefs/ina)