Attestpflicht: Mehr Augenmaß der Schulen ist gefragt

Als Eltern kennt man das. Eine wichtige Prüfung steht an und das Kind klagt morgens über Übelkeit, Bauchweh oder Kopfschmerzen. Eltern kennen ihr Kind und können zumeist einschätzen, ob es sich nur vor der Klausur drücken will, vergessen hat zu lernen und deshalb auf die Nachklausur setzt – oder ob es ihm wirklich so schlecht geht, dass es besser nicht in die Schule geht. Und man kann davon ausgehen, dass der Großteil der Eltern so verantwortungsvoll ist, ihr Kind in die Schule zu schicken, wenn es prüfungsfähig ist. Und auch der vierte Tag mit einer fiesen Erkältung verlangt nicht unbedingt nach einem Gang zum Kinderarzt.

Die Attestpflicht stellt Eltern unter den Generalverdacht, ihre Rolle nicht verantwortungsbewusst wahrzunehmen. Und zugleich erzeugt sie Probleme, die nicht nötig wären. Zum Kinderarzt geht man, wenn es sein muss. Ein Kind, das mit Kopfweh für sein Attest im Wartezimmer sitzt, kommt im Zweifelsfalle mit einer Erkältung wieder nach Hause. Bei jüngeren Kindern müssen sich die Eltern jedes Mal die Zeit für den Arztbesuch freischaufeln – nicht nur bei Berufstätigen ein großer Zeitaufwand.

Wenn das Kind wirklich krank ist, ist es oft schwierig, einen schnellen Termin beim Kinderarzt zu bekommen. Wenn das auch daran liegt, dass die Ärzte unnötige Zeit mit der Suche nach Schulschwänzern verbringen, ist das ein Unding. Hier ist von den Schulen mehr Augenmaß gefragt.