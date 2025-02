Auch an den Augsburger Mittelschulen wird es in den kommenden Jahren eng

Die Schulentwicklungsplanungen von Gymnasien, Realschulen und Grundschulen haben gezeigt, dass die Schülerzahlen in den Schularten in den kommenden Jahren ansteigen und mehr Bedarf an Räumen notwendig sein wird. Nun wurde im Bildungsausschuss des Augsburger Stadtrats das Schulgutachten für die Mittelschulen vorgestellt. Die Prognose zeigt hier einen vergleichsweise leichten Anstieg der Schülerzahlen voraus – allerdings gibt es unterschiedliche Entwicklungen in den verschiedenen Mittelschulverbünden. Das führte zu einer hitzigen Diskussion im Bildungsausschuss.

