Auf dem Augsburger Stadtmarkt könnte bald ein bekanntes Unternehmen einsteigen

Es gibt wohl kaum jemanden, der die Entwicklung des Augsburger Stadtmarktes in den vergangenen Jahrzehnten näher begleitet hat als Karin Brasseur. Seit nahezu 30 Jahren führt sie die Marktgaststätte am Rande des Bauernmarkts. Doch Ende des Jahres ist altersbedingt Schluss. „Alles hat seine Zeit“, sagt Brasseur. Natürlich schwinge viel Wehmut mit. Aber nach fast drei Jahrzehnten könne jemand anderes das Ruder übernehmen. Nach Informationen unserer Redaktion bringt sich bereits ein bekanntes Augsburger Unternehmen in Stellung.

