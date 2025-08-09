Icon Menü
Auf dem Augsburger Stadtmarkt könnte bald ein bekanntes Unternehmen einsteigen

Augsburg

Die langjährige Chefin der Marktgaststätte, Karin Brasseur, hört Ende des Jahres auf. Aktuell bringt sich ein möglicher Nachfolger ins Spiel. Doch es gibt Zweifel.
Von Jonas Klimm
    Ende des Jahres hört die aktuelle Pächterin der Marktgaststätte auf.
    Ende des Jahres hört die aktuelle Pächterin der Marktgaststätte auf. Foto: Marcus Merk

    Es gibt wohl kaum jemanden, der die Entwicklung des Augsburger Stadtmarktes in den vergangenen Jahrzehnten näher begleitet hat als Karin Brasseur. Seit nahezu 30 Jahren führt sie die Marktgaststätte am Rande des Bauernmarkts. Doch Ende des Jahres ist altersbedingt Schluss. „Alles hat seine Zeit“, sagt Brasseur. Natürlich schwinge viel Wehmut mit. Aber nach fast drei Jahrzehnten könne jemand anderes das Ruder übernehmen. Nach Informationen unserer Redaktion bringt sich bereits ein bekanntes Augsburger Unternehmen in Stellung.

