Auf dem Weg in Augsburger Klinik: Frau bringt Kind auf Autobahn zur Welt

Eine Frau hat ihr Baby auf dem Seitenstreifen der A99 bei München zur Welt gebracht. Die 39-Jährige war gerade auf dem Weg nach Augsburg.

Das Baby war schneller als das Auto. Auf einem Standstreifen der Autobahn 99 ist am Sonntagabend um 21.35 Uhr in einem Auto ein Kind zur Welt gekommen. Das Ehepaar aus dem Landkreis Ebersberg war auf dem Weg zur Entbindung in einem Augsburger Krankenhaus. Auf der Fahrt dorthin setzten bei der hochschwangeren 39 Jahre alten Frau jedoch die Wehen ein, berichtet die Polizei.

Der Mann habe den Wagen daher auf dem Seitenstreifen angehalten und als Arzt die Geburt kurzerhand selbst betreut. "Wenn der Vater Arzt und auch noch dabei ist, ist das sehr beruhigend", sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern. Fälle wie diese seien eher selten, fügt er hinzu.

Nach der Entbindung habe der 39-jährige Vater den Rettungsdienst gerufen, der Mutter und Tochter ins Krankenhaus brachte. Eine Polizeistreife sicherte den Geburtsort. Das Baby wurde an der A99, zwei Kilometer vor der Abfahrt Richtung Augsburg, geboren. Wie es aus der Rettungsleitstelle heißt, waren Mutter und Vater ruhig und gelassen, während das Kind geschrien habe. Alle seien also wohlauf gewesen. Warum die Frau aus dem Landkreis Ebersberg, östlich von München, unbedingt in Augsburg entbinden wollte, konnte die Polizei nicht beantworten. (ina/dpa)