Auf die Verpackung kommt es an: Im Job dieser Augsburgerin zählen Äußerlichkeiten

Julia Kellner zeigt einen Joghurtbecher der Solidargemeinschaft „Unser Land“ und fährt mit dem Zeigefinger einen Kreis aus handgezeichneten Blumen und Gräsern nach, der auf der Verpackung abgebildet ist und das Wort Joghurt einrahmt. „Dieses Design hilft, dass das Produkt gekauft wird“, sagt sie selbstbewusst. Echt jetzt? Ein Blumenkranz soll unser Kaufverhalten beeinflussen? Vor uns steht doch nur ein Natur-Joghurt, so wie viele andere in den Supermarktregalen auch. Wir kaufen ihn, weil er auf dem Einkaufszettel steht. Oder vielleicht doch wegen der Blümchen und Gräser? Die Augsburgerin Julia Kellner kann erklären, was beim Einkauf in unserem Kopf vorgeht. Denn darauf einzugehen, das ist ihr Job.

