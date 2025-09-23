Medaillen sind bei der WM in Australien das Ziel

Seit rund einer Woche ist das deutsche Kanuslalom-Team im australischen Penrith angekommen, um sich auf die Weltmeisterschaften vom 29. September bis 4. Oktober vorzubereiten. Die erste Herausforderung, den Jetlag zu überwinden, haben die Athletinnen und Athleten bereits gemeistert. Nun arbeiten sie intensiv daran, den olympischen Wildwasserkanal von Sydney kennenzulernen – eine Strecke, die für spektakulären Sport und knallharte Duelle steht. Cheftrainer Klaus Pohlen blickt mit Hoffnung auf das Großereignis. Beim Weltcup-Finale in Augsburg sorgten vor allem Elena Lilik und Noah Hegge (beide KS Augsburg) mit Silbermedaillen im Kajak für positive Zeichen. „Elena hat sich nach ihrer schweren Hand-OP eindrucksvoll zurückgemeldet – das ist ein echtes Signal“, sagt Pohlen. Auch Noah Hegge und Ricarda Funk zeigen sich in Topform und geben der Mannschaft viel Selbstvertrauen.

Doch das Team musste auch bittere Rückschläge verkraften: Sideris Tasiadis, zweifacher Olympia-Medaillengewinner und Weltmeister von 2022, fällt verletzungsbedingt aus. „Wir hatten gehofft, dass Sideris schmerzfrei paddeln kann, doch seine Gesundheit steht an erster Stelle“, erklärt Pohlen. Der Ellbogen des Canadierspezialisten soll vollständig ausheilen, damit er langfristig für Olympia 2028 fit bleibt. Auch für Tasiadis selbst ist die Pause die beste Entscheidung.

Sideris Tasiadis und Hannes Aigner sind bei der WM nicht dabei

Ein weiterer schwerer Verlust ist der Ausfall von Hannes Aigner (Augsburger KV), ebenfalls Olympiamedaillengewinner und Weltmeister. „Das trifft uns hart, denn mit ihm verlieren wir einen erfahrenen Leistungsträger“, so Pohlen. Aigner musste wegen einer Sportverletzung absagen und wird Ende des Jahres seine Karriere beenden.

Trotz dieser Rückschläge gehen die Deutschen mit Optimismus an den Start. Ricarda Funk, Tokio-Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin, zeigte beim Heimweltcup in Augsburg eine meisterhafte Leistung im Kajak-Cross. „Das war nicht nur schnelle, sondern auch clevere Rennarbeit“, lobte Pohlen. Auch Tillmann Röller (KV Schwerte) sammelte mit Bronze wichtige Punkte und sorgte für Aufbruchsstimmung im Team. Funk selbst spricht offen über die Strapazen der langen Reise und den Kampf gegen den Jetlag: „Ich weiß, wie hart das ist, aber ich habe meine Strategien entwickelt, um damit umzugehen.“ Die 28-Jährige nimmt den Wettkampf gelassen: „Ich lebe von Tag zu Tag und will mich Schritt für Schritt steigern.“

Noah Hegge, Paris-Olympia-Bronzegewinner im Kajak-Cross, ist mit seinen jüngsten Erfolgen ebenfalls hochmotiviert: „Ich habe viel an meiner Form gearbeitet und fühle mich gut vorbereitet. Klar will ich noch konstanter werden, aber ich bin auf einem guten Weg.“ Auch Elena Lilik beeindruckt mit ihrer starken Rückkehr nach der Hand-OP. Beim Weltcup-Finale holte sie Silber im Kajak und wurde Fünfte im Canadier. „Die Belastung ist enorm, weil die Strecke hier viel länger ist als gewohnt. Aber das macht die WM umso spannender“, sagte sie. Ihre Schwester Emily Apel freut sich riesig auf die gemeinsame WM: „Es wird eine tolle Zeit, auch wenn es in Australien kühler ist als gedacht.“

Penrith – der perfekte Austragungsort für packenden Kanuslalom

Penrith, rund 55 Kilometer westlich von Sydney am Nepean River gelegen, bietet mit seinem Wildwasserstadion ideale Bedingungen für spannende Wettkämpfe. Die 320 Meter lange, U-förmige Betonstrecke mit einem Gefälle von 5,5 Metern wurde für die Olympischen Spiele 2000 gebaut und verbindet natürliche mit künstlichen Elementen, die den Wildwasserfluss perfekt nachbilden.