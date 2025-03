„Auf Notbetrieb umstellen, geht ganz schnell“: So bereitet sich die Uniklinik auf ein Kriegsszenario vor

Herr Markstaller, die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) hat jüngst im Gespräch mit unserer Zeitung gefordert, die medizinische Versorgung im Inland auf den Ernstfall „Krieg“ vorzubereiten. Wie bewerten Sie die Aussage?

KLAUS MARKSTALLER: Ich kann sie sehr gut nachvollziehen, die geopolitische Lage ist nun mal instabil. Es ist immer besser, auf eine Situation gut vorbereitet zu sein. Medizinisch stellt sich in einem Bündnis- oder Verteidigungsfall in erster Linie die Frage, was passiert, wenn es eine Vielzahl von Verletzten gäbe. Eine Auseinandersetzung, bei der deutsche und europäische Soldaten involviert sind. Dann müssten wir in Deutschland eine große Anzahl von Verletzten, teils Schwerverletzten, versorgen.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Uniklinik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis