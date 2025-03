„Notbetrieb geht ganz schnell“: So bereitet sich die Uniklinik auf ein Kriegsszenario vor

Erschreckend, was für ein kollektive Kriegstreiberei durchs Land geht. Man bringt die Leute so weit, dass sie sich wie im Weltkrieg fast schon euphorisch auf den Frankreich Feldzug freuen. Der Krieg in der Ukraine ist aus Jahrzehnte langen Konflikt entstanden. Nicht aus einer plötzlichen Laune. Das ist wie mit Israel und Gaza. Es brodelte seit Jahren. Ein Angriff auf die NATO wäre völlig wahnsinnig und maximal unwahrscheinlich. Aber dank kollektivem medialen Wahnsinn wird aus einer Verteidigungsarmee Schritt für Schritt ein Angriffskrieg. Dazu letzte Woche O-Ton aus Brüssel, wir bräuchten eine Angriffsarmee. Dazu letzte Woche die Freigabe deutscher Waffen auch auf Ziele innerhalb Russlands zu operieren, was vor einem Jahr hochheilig ausgeschlossen wurde. Ich hoffe alle, die hier nach Krieg schreien, bekommen nachher auch ein Platz in der ersten Reihe.