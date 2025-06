Der Aufbau für die Augsburger Sommernächte läuft

Zur Mittagszeit sind am Montag in Augsburg 30 Grad angekündigt. Die Stadt schwitzt. In der Innenstadt hat der Aufbau für die Augsburger Sommernächte begonnen. Das Stadtfest startet am Donnerstag, 3. Juli. Die Großveranstaltung dauert bis einschließlich Samstag, 5. Juli. Am Rathausplatz ist eine große Fläche bereits gesperrt. Hier wird in den nächsten Tagen eine Bühne aufgestellt. Eine Änderung zeigt sich bereits: Lokale am Rathausplatz haben ihre Außengastronomie zurückgefahren. Tische und Stühle am Rathausplatz sind vorübergehend weg. Serviert wird direkt an der Häuserreihe.

Die Festzone ist in der Augsburger Innenstadt

Die Augsburger Sommernächte werden von Augsburg Marketing organisiert. Die Festzone erstreckt sich vom Ulrichsplatz über die gesamte Maximilianstraße, den Rathausplatz, die Philippine-Welser-Straße, den Martin-Luther-Platz und die Bürgermeister-Fischer-Straße. Zusätzlich hat der Augsburger Stadtmarkt wieder an allen drei Abenden geöffnet.

Augsburger Sommernächte: 280 Künstler treten auf

Auf insgesamt 17 Bühnen bieten über 280 Künstlerinnen und Künstler, die vorwiegend aus der Region kommen, eine große Vielfalt an Live-Musik, Tanz und Entertainment. Das Bühnenprogramm findet an den drei Tagen jeweils von 17 bis 24 Uhr statt. Essen und Getränke gibt es bei über 100 Gastronominnen und Gastronomen bis 1 Uhr.