Auffahrunfall: Polizei muss Umstände klären

Am Samstag, 13. September, kam es in Oberhausen gegen 0.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Donauwörther Straße, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 28-Jähriger und ein 25-Jähriger waren mit ihren Autos in nördlicher Richtung unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 28-Jährige auf das Fahrzeug des 25-Jährigen auf. Dessen Auto kam von der Fahrbahn ab. Der 25-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Der Pkw des 28-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten war die Donauwörther Straße gesperrt.

Die Polizei ermittelt zu den genauen Unfallumständen. (att)