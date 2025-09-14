Icon Menü
Auffahrunfall: Polizei klärt Schuldfrage

Oberhausen

Auffahrunfall: Polizei muss Umstände klären

Nach einem Auffahrunfall auf der Donauwörther Straße versucht die Polizei jetzt herauszufinden, wie es dazu kam. Es entstand hoher Sachschaden und gab zwei Leichtverletzte.
Von Fridtjof Atterdal
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Auffahrunfall in Oberhausen ist hoher Sachschaden entstanden.
    Bei einem Auffahrunfall in Oberhausen ist hoher Sachschaden entstanden. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

    Am Samstag, 13. September, kam es in Oberhausen gegen 0.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Donauwörther Straße, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

    Ein 28-Jähriger und ein 25-Jähriger waren mit ihren Autos in nördlicher Richtung unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 28-Jährige auf das Fahrzeug des 25-Jährigen auf. Dessen Auto kam von der Fahrbahn ab. Der 25-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

    Der Pkw des 28-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten war die Donauwörther Straße gesperrt.

    Die Polizei ermittelt zu den genauen Unfallumständen. (att)

