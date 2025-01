Auftritt vor über 600 Zuschauern: Peter Hahne empört sich in Neusäß

Der Saal der Stadthalle in Neusäß ist rappelvoll, gut 600 Leute sind hier, aber es hätten auch mehr werden können. Gerhard Schmid vom Veranstalter, dem „Dialogforum Augsburg“, sagt, es hätten hunderte weitere Menschen Interesse bekundet, aber das sei eben nicht gegangen. Zu den Vorträgen und Diskussionsrunden des Dialogforums kommt meist deutlich weniger Publikum, aber am vergangenen Dienstagabend spricht der ehemalige ZDF-Moderator und Journalist Peter Hahne. Das zieht. Hahne, 72 Jahre alt, hat in den vergangenen Jahren Bücher geschrieben, deren Titel sich anhören, als habe er viel Wut im Bauch, etwa „Seid ihr noch ganz bei Trost! Schluss mit Sprachpolizei und Bürokraten-Terror“. In Neusäß dauert es keine Minute, ehe er sagt, nun müsse er sich aufregen.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ZDF Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis