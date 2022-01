Aggressiver Ladendieb landet im Arrest

Der 30-Jährige trat am Samstag in Oberhausen mehrfach aggressiv in Erscheinung. Die Polizei hatte einiges zu tun, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen.

Ein 30-jähriger Mann trat am Samstag in Oberhausen so aggressiv auf, dass er schließlich in Arrest genommen wurde. Nach Angaben der Polizei wurde er zunächst bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Donauwörther Straße erwischt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der Mann zunächst entlassen. Wenig später betrat er ohne Sicherheitsmaske eine Tankstelle in Oberhausen, bei der er bereits Hausverbot hatte. Auch einem Platzverweis der zwischenzeitlich eingetroffenen Streife leistete der Mann keine Folge. Laut Polizei wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen. Dieser sei durch den zuständigen Bereitschaftsrichter bestätigt worden. Auf dem Weg in den Arrest und bei der Blutentnahme leistete der Mann massiven Widerstand. Er musste durch mehrere Polizeibeamte fixiert und in eine Zelle gebracht werden. Gegen den Augsburger wird nun wegen verschiedener Delikte ermittelt, darunter Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (eva)