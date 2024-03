Frau bricht am Königsplatz zusammen und stirbt

@ FRANZ X. sowie THOMAS K.



Welche dämliche Aussage!



Eine Reanimation einer Person ist ultra anstrengend.



Wenn genügend Personen vor Ort sind teilt man sich diese Aufgabe in Herzdruckmassage und Beatmung, wechselt evtl nach ein paar Minuten.



Sie dürfen eine Reanimation gerne mal in einem Erste Hilfe Kurs an einem Dummy versuchen, da kommen sie vermutlich ganz schnell an ihre konditionellen Grenzen, und das bei einem Dummy ohne dass es um Leben und Tod geht.



Manchmal wäre es sinnvoll vorher zu denken und dann zu kommentieren.











