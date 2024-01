Dieser Künstler zeichnet Grüße aus Haunstetten für die ganze Welt

Seit über 50 Jahren zeichnet Rainer Vitzthum Augsburger Gebäude und verschickt sie an Familie, Freunde und Bekannte. Auch aus technischen Zeichnungen macht er Kunst.

Als Maschinenbau-Ingenieur hat Rainer Vitzthum in seinem Berufsleben viel gezeichnet. Das waren vor allem schematische Zeichnungen, Pläne von Maschinen oder auch mal von Gebäuden. Doch seine Spezialität sind perspektivische Zeichnungen, schnelle Skizzen, damit sich "Normalmenschen" auch ohne Ingenieursstudium die auf den Plänen abgebildeten Dinge vorstellen konnten. Und seit mehr als 50 Jahren malt der heute 84-Jährige für Freunde und Bekannte Gebäude aus Augsburg und Umgebung, die er als Kopie auch mit Weihnachts- und Neujahrsgrüßen in die ganze Welt verschickt.

Rainer Vitzthum Seit mehr als 50 Jahren zeichnet Rainer Vitzthum Gebäude in Augsburg und der Region. In diesem Jahr hat er die Alte Dorfschmiede in Haunstetten abgebildet. Foto: Fridtjof Atterdal

"Eigentlich zeichne ich schon mein ganzes Leben", sagt Vitzthum und zieht ein Kunstwerk aus einer Mappe. Diesmal ist es ein Porträt, ein Kindergesicht. "Menschen male ich am liebsten", sagt er. Doch die Leidenschaft für interessante Gebäude habe ihn schon als Buben gepackt, als er "Auf-dem Kreuz" in einem Kinderheim aufwuchs. "Wir hatten jede Menge Zeit und ich bin durch die Stadt gestreift und habe schöne Häuser gezeichnet", erinnert er sich.

Die Motive, die er heute für seine Freunde zum Jahreswechsel zeichnet, findet er oft schon im Sommer. "Ich habe eine Idee und gehe dann los und fotografiere das entsprechende Gebäude", erklärt er. Schnee und weihnachtliche Schmuckelemente denkt er sich beim Zeichnen dazu.

In diesem Jahr hat er die Alte Dorfschmiede in Haunstetten gezeichnet

In diesem Jahr hat er die Alte Dorfschmiede in Haunstetten gezeichnet. Die besteht in dieser Form allerdings schon lange nicht mehr. Man sieht auf der Zeichnung die Schmiede mit Werkzeug, Amboss und einer Holzkarre vor dem Haus, als könne jeden Augenblick der Schmied durch die Türe treten. "In diesem Fall habe ich eine Abbildung aus dem Buch "Haunstetten: Geschichte - Episoden - Bilder" genommen und diese dann umgearbeitet", verrät er.

Für Haindl hat Rainer Vitzthum einen anschaulichen Geländeplan gezeichnet. Foto: Fridtjof Atterdal

Selbst wenn Rainer Vitzthum einen Geländeplan zeichnet, wird daraus ein kleines Kunstwerk. Für die Firma Haindl, für die er lange Jahre tätig war, hat er aus einer kleinen Abbildung einen dreidimensionalen Plan gezeichnet. Das Gelände zwischen MAN-Brücke und Reischlestraße ist darauf detailliert zu erkennen, fast jedes Gebäude wurde akribisch abgebildet, sodass ein Betrachter einen Eindruck von der Größe des Firmenareals bekommen kann.

Sein erstes Werk, das per Brief an Freunde und Bekannte ging, zeichnete er ursprünglich für seinen langjährigen Sportverein, den TSV Haunstetten. "Das war eine Weihnachtseinladung für die TSV-Fußballjugend, für die ich eine einfache Szene gezeichnet habe", erzählt er. Das war 1979. Auf dem Bild sieht man die Heilige Familie an der Krippe. Immer mehr Menschen hätten ihn danach gebeten, ob sie das Bild nicht auch bekommen könnten - die Tradition nahm ihren Lauf.

Früher war die Vervielfältigung noch sehr aufwändig

"Die Vervielfältigung war damals noch mit einem großen Aufwand verbunden und ich war immer auf der Suche nach Geschäften, die das in guter Qualität bewerkstelligen konnten", erinnert er sich. Vor dem Kopierer arbeitete man noch mit Faksimiles, einer aufwendigen und teuren Technik. Bei Haindl war die Technik im Büro vorhanden, später musste er dann entsprechende Kopiergeschäfte in der Stadt aufsuchen. Mittlerweile hat er einen eigenen hochwertigen Kopierer, der die Werke auf wertigem Hochglanzpapier vervielfältigt - doch vor allem für seine Freunde in Kanada, Spanien, Holland oder Italien ist er dazu übergegangen, seine Grüße per "WhatsApp" zu verschicken.

Auch das Haindl-Stammwerk hat Vitzthum in einer Zeichnung verewigt. Foto: Fridtjof Atterdal

Dem Sport ist Rainer Vitzthum treu geblieben. Trotz seines hohen Alters ist er ein erfolgreicher "Pickleball-Spieler", eine Sportart, die vor einigen Jahren aus den USA nach Europa geschwappt ist und für die er in Augsburg den "Ersten PickleBall Club Deutschlands e.V." mitgegründet hat. Natürlich hat er für seinen Verein das Logo entworfen. Mit diesem Verein hat er in Italien bei den Italien Open auch eine Goldmedaille erspielt und Silber bei den Deutschen Meisterschaften. Mehrmals in der Woche geht der 84-Jährige ins Training. "Bis vor Kurzem war ich noch der beste Spieler, jetzt überholen mich langsam die Jüngeren", sagt er.

Ob er weiterhin seine gezeichneten Grüße in die Welt verschicken wird, weiß er noch nicht. "Irgendwann wird es mir doch zu beschwerlich, ich habe mir überlegt, aufzuhören", sagt Vitzthum. Es sei denn, er findet wieder ein hübsches Motiv. Dann wird er dieses wohl zeichnen und zumindest seine Familie und enge Freunde damit erfreuen.