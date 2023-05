Autofahrer wird mit über drei Promille in Kriegshaber erwischt

Der Alkoholgeruch muss auffallend gewesen sein. Ein junger Autofahrer, den die Polizei in Augsburg kontrollierte, hat wohl deutlich zu viel getrunken.

Bei ihren Verkehrskontrollen wird die Polizei immer wieder "fündig". So auch in der Nacht auf Sonntag in der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Gegen 2.15 Uhr überprüfte eine Streife dort einen 27 Jahre alten Autofahrer und stellte bei diesem Alkoholgeruch fest.

Ein Atemalkoholtest ergab laut dem Bericht einen Wert von über drei Promille. Die Beamten stellten Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt des Betrunkenen. Außerdem musste der Mann eine Blutprobe abgeben, damit der exakte Alkoholwert bestimmt werden kann, so die Polizei. Sie ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. (ina)