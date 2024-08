1,5 Millionen Goldmark investierte Friedrich von Hessing ins Wildbad Rothenburg

1,5 Millionen Goldmark – heute wären es 15 Millionen Euro - brachte Hofrat Friedrich von Hessing im Jahr auf, um das von ihm für 20.145 Goldmark erworbene und recht heruntergekommene Wildbad wieder auf Vordermann zu bringen. Unter der Assistenz seines „Hofarchitekten“ Jean Keller – der auch das Gögginger Kurhaus entstehen ließ – entstand bis 1903 eine repräsentative Kuranlage: ein Schwimmbad in italienischem Marmor gehalten, in edlem Metalldesign und wertvoller Keramik ersonnene medizinische Bäder sowie ein Theater im Neurenaissance-Stil. Alles ein wenig an das Hessing´sche Göggingen erinnernd. Und auch seine Lebensphilosophie wird erkennbar: Gleich neun lange Jahre dauerte es, um dieses „Bäderetablissement“ im Zeichen der Historie an den Tauberhang zu zaubern. Hessing misstraute Bankiers. Für ihn waren sie Halsabschneider. Seine fränkisch-schwäbische Devise: Nur vorhandenes Geld wird investiert. Auch wenn es dann etwas länger dauert.

Das Wildbad Rothenburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Heinz Münzenrieder

Der Königliche Hofrat und adelige Friedrich Ritter von Hessing – der als Schreiner und Orgelbauer nur die „Universität des Lebens“ absolvierte – hatte ein Faible für Luxusbäder. Denn „hauptberuflich“ war der in ganz Europa einen guten Namen habende Hessing der Begründer und recht eigenwillige Chef der Orthopädischen Heilanstalt in Göggingen. Im Gegensatz zu heutigen Spaßbädern waren die Kur- und Badetempel des 19. Jahrhunderts besonder: Nach dem Vorbild der englischen Pleasure Gardens im Zeichen des Historismus errichtet, befriedigten sie den barocken Lebensstil von Adel und Bürgertum. So etwa auch bei einer exquisiten Badekur in den bayerischen Staatsbädern Bad Kissingen und Bad Bocklet, die – wie könnte es anders sein - der geschäftstüchtige Hessing 1899 anpachtete und ebenfalls zur Blüte führte. Und in Wildbad war selbst die Gemahlin von König Ludwig III. öfter mit ihren vier kleinen Prinzessinnen und Prinzen zu Gast. Doch nicht allzu lange dauerte das schöne Spiel: Der Erste Weltkrieg, die gesellschaftlichen Umwälzungen und eine Inflation machten der alten Kurherrlichkeit ein jähes Ende.

Zeitungen berichteten über die große Tat

Hessing versuchte in Wildbad alles, um Unheil abzuwenden. Er verschenkte die millionenschwere Liegenschaft 1917 der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, sozusagen der Pensionskasse der Künstler. Doch der Herr Hofrat wäre nicht Hessing gewesen: 150.000 Mark mussten ihm die so reich Beschenkten schon überweisen. Für die Notarkosten. Schließlich hat auch eine Millionenschenkung ihre Grenzen. Alle großen Zeitungen des Reichs berichteten damals über diese hochherzige Tat.

So präsentiert sich das Wildbad Rothenburg. Foto: Heinz Münzenrieder

Vielleicht glaubte Hessing, eine Sozialeinrichtung könne besser überleben. Und dann hatte er für die Theaterwelt immer schon eine Schwäche. In ganz Deutschland berühmte Schauspieler wie Henny Porten, Richard Tauber und John Gläser bemühten sich zwar redlich um die Erhaltung des Kurbades. Doch 1925 musste dieses Konkurs erleiden, den Hessing nicht mehr erleben brauchte. Heute ist Wildbad – in den 1980er-Jahren geglückt renoviert und zu einer Tagungsstätte der Evangelischen Landeskirche geworden – ein historisches Juwel, das die gehobene und für immer vergangene Welt des 19. Jahrhunderts präsentiert und der Nachwelt bekundet.

Info

Anfahrt Die Evangelische Tagungsstätte Wildbad Rothenburg ist in einer Parkanlage am Hang zwischen der westlichen Stadtmauer und dem Taubertal platziert. Adresse: 91541 Rothenburg o.d.T., Taubertalweg 42, Tel. 09861/9770. Park und Tagungsstätte können grundsätzlich besichtigt werden.

Einkehr Gute Möglichkeiten in Rothenburg. Das Tagungshotel kann allgemein auch durch Gruppen oder von Einzelgästen belegt werden. Für einen Restaurantbesuch wird telefonische Anmeldung empfohlen (Tel. 09861/9770).