1,6 Promille: 21-Jährige baut Autounfall in der Fichtelbachstraße

Eine 21-Jährige fährt am Donnerstagmorgen gegen einen Baum in der Augsburger Fichtelbachstraße. Die Polizei eilt zum Verkehrsunfall und stellt fest: Die Frau ist betrunken.

Eine 21-Jährige ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gegen einen Baum in der Fichtelbachstraße gefahren. Nach Angaben der Polizei verlor die Frau gegen 3.30 Uhr die Kontrolle über ihren schwarzen Opel Corsa. Während am Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, blieb die Frau unverletzt.

Autounfall in Augsburger Fichtelbachstraße: 21-Jährige unverletzt

Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass die Frau alkoholisiert war. Eine erste Kontrolle ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die 21-Jährige musste deshalb die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Gegen sie wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (kmax)