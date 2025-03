1,6 Tonnen Altkleider jede Woche: Verwertung stellt Rot-Kreuz-Lädle vor Herausforderungen

Im Keller des Rot-Kreuz-Lädles in der Augsburger Sraße in Pfersee ist fast kein Durchkommen. Sommer- und Winterkleidung, Schuhe, Gürtel und Jacken stapeln sich in ungezählten Kisten vom Boden bis zur Decke und in mehreren Reihen. Ladenleiterin Jane Gagell bewahrt hier alle Kleiderspenden auf, die im Laden abgegeben oder aus Containern des Roten Kreuzes der Pferseer Filiale zugeteilt worden sind. Die Menge an Kleidung, die hier wöchentlich sortiert und für den Verkauf fertig gemacht wird, ist gigantisch. Manchmal aber kommen aus den Tüten auch Dinge, die einen ekeln - oder zum Lachen bringen.

