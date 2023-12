Augsburg

18:00 Uhr

10.000 Euro Bußgeld wegen Sex-Puppe: Ein Gesetz und seine Wirkung

Kontrollen in einem Bordell in Augsburg hatten nun ein juristisches Nachspiel.

Plus Das Prostituierten-Schutzgesetz gibt Ordnungsämtern teils die gleichen Rechte wie der Polizei. Ein Prozess in Augsburg drehte sich um Vergehen eines Bordells.

Von Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Für einen Freier, der im Dezember 2022 ein Bordell im Westen von Augsburg besuchte, muss es eine äußerst peinliche Situation gewesen sein: Mit herunter gelassener Hose stand er im Zimmer einer Prostituierten, als zwei Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes dem Sex-Club einen Kontrollbesuch abstatteten und den Raum betraten. Ähnlich verschämt dürfte sich vermutlich ein anderer Mann gefühlt haben, der sich nackt mit einer aufgeblasenen Sex-Puppe vergnügen wollte; bei einer weiteren Kontrolle vier Wochen später im selben Etablissement vereitelte eine Polizeistreife diese außergewöhnliche sexuelle Dienstleistung. Denn das Vermieten von "Dolls", wie solche Puppen genannt werden, war illegal, weil von der Stadt nicht genehmigt. Der Betreiber des Bordells musste jetzt bei einem Prozess vor dem Amtsgericht ein Bußgeld von fast 10.000 Euro bezahlen.

Das Prostituierten-Schutzgesetz aus dem Jahre 2002 sollte das älteste Gewerbe der Welt aus der Schmuddelecke hervorholen und Prostituierte vor Menschenhandel, Ausbeutung und Zwang schützen. Seitdem gilt der Kauf von Sex auch nicht mehr als sittenwidrig. Sex-Arbeiterinnen- und -arbeiter konnten deshalb in die Sozialversicherung einbezahlen. Derzeit allerdings zweifelt vor allem die Union im Bundestag die Wirkung des Gesetzes stark an und fordert vielmehr, Freier zu bestrafen, wie es zum Beispiel in Schweden gesetzlich der Fall ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen