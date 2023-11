10.000 Euro gehen an notleidende Kinder

Stiftung der Stadtsparkasse Augsburg unterstützt die St. Gregor-Jugendhilfe. Geld wird auch für Ausflüge verwendet.

Aus einer privaten Stiftung in der Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg konnten auch dieses Jahr wieder über 10.000,-Euro an den Freundeskreis "Kinder brauchen Freunde" ausgeschüttet werden. Dieser unterstützt Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer persönlichen Lebenssituationen in der St. Gregor-Jugendhilfe betreut werden.

Den Stiftern, die im Hintergrund wirken möchten, ist es ein Anliegen, Kindern und Jugendlichen, die es in ihren Familien nicht leicht haben oder nicht in ihrer Familie leben können, zu helfen, heißt es. Mit ihrer persönlichen Stiftung in der Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg habe man eine einfache und individuelle Grundlage geschaffen, jetzt zu helfen und gleichzeitig Sinnvolles zu hinterlassen.

Der Dank geht an die privaten Stifter

Susanne Rainer von der St. Gregor-Jugendhilfe sagt: "Unsere Kinder und Jugendlichen kommen mit den unterschiedlichsten Vorgeschichten und Problemen zu uns. Sie finden bei uns Unterschlupf in unterschiedlichen Wohngruppen, die je nach Lebenssituation und deren Anforderungen konzipiert sind." Dank der Spenden aus der Stiftung könne man Sachen anschaffen und Dinge ermöglichen, die sonst nicht finanzierbar wären. Gemeinsame Ausflüge in einen Freizeitpark oder in die Therme wie auch eine gut organisierte Nachhilfe oder besondere Therapieformen gehören dazu. (möh)