10.000 Fans kommen zur Creativmesse nach Augsburg

Die Creativmesse war erstmals in Augsburg zu Gast und bot viele Angebote rund ums Basteln und Selbermachen.

10.000 Fans von Basteln und Selbermachen haben am Wochenende die Creativmesse in Augsburg besucht. Laut Veranstalter kamen die Besucherinnen und Besucher jeden Alters aus ganz Bayern, um sich mit verschiedenen Materialien - von Papier, über Wolle, Perlen oder Stempel - einzudecken und sich Profi-Tipps für ihre individuellen Eigenproduktionen in der heimischen Kreativwerkstatt zu holen. Auch handgefertigte Unikate der Aussteller kamen bei den Bastelfans an.

Kim Höweler bot auf der Creativmesse Augsburg Papiertiere zum selbst falten an. Foto: Anna Kondratenko

Besonders gefragt gewesen seien schnell machbare individuelle Lösungen, hochwertige Materialien, Nachhaltigkeit und Upcycling-Ideen sowie das Thema Repairing am Stand von "Das Habitat". Die nächste Creativmesse findet von 7. bis 9. März 2025 statt. (nist)