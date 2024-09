10.000 Hunde, 165.000 Autos, 146 Kilo Müll: Das weiß Augsburg über seine Bürger

Augsburg wächst, und das seit Jahren: Zum 31. Dezember 2022 lebten 304.105 Menschen im Stadtgebiet. Diese und viele andere Zahlen stehen im Statistischen Jahrbuch 2023, das die Stadt Augsburg vor wenigen Wochen veröffentlicht hat. Wer wissen will, wie die Menschen in der Stadt leben, welche Autos sie fahren, wie sie mit Ärzten versorgt sind oder wie sie ihre Kinder nennen, findet in diesem Zahlenwerk jede Menge Informationen. Wir haben einige der Datensätze ausgewertet.

Nicole Prestle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis