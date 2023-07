100. Geburtstag: "Das Wichtigste ist, Verantwortung zu übernehmen"

Er war Soldat im Krieg, Mitbegründer der Siedlergemeinschaft Hammerschmiede und leidenschaftlicher Reisender: Franz Mahler feierte am Samstag seinen 100. Geburtstag.

Es dauert etwas, bis Franz Mahler zur Tür kommt, um den Besuch in seine Wohnung zu bitten. Der Hundertjährige ist nicht mehr allzu gut zu Fuß. Das Alter zehrt, erklärt uns seine Lebenspartnerin Liselotte Binner, 85. Die beiden sind auf den Pflegedienst der Sozialstation angewiesen. Zusätzlich bekommen sie Hilfe von Freunden und einer "herzensguten Nachbarsfamilie". Das sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich, sagt Mahler. Früher sei das noch anders gewesen, erzählt er - und schon ist man mittendrin in einer interessanten Lebensgeschichte.

Wie ist es denn früher gewesen? Auf diese Frage hin kommt Franz Mahler ins Erzählen. Von seiner Kindheit in einem deutschen Dorf in Ungarn und von seiner Zeit in der Levente, dem ungarischen Pendant der Hitlerjugend, wo er zum ersten Mal ein enges Gemeinschaftsleben erfuhr. In Ungarn erlernte er den Maurerberuf - wenn er auch nicht allzu viel Lust darauf gehabt hatte, wie er lachend erzählt. Dennoch erinnert er sich gern zurück, denn dieser Beruf sollte später für ihn noch sehr wichtig werden. Den Krieg jedoch hat er als schlimme Zeit erlebt, schon als junger Mann wurde er rekrutiert. Auch die Erinnerung an seine Kriegsgefangenschaft in Russland macht ihm sichtlich zu schaffen.

Als Maurer war der Augsburger in der Siedlergemeinschaft geschätzt

1946 kam er nach Deutschland, 1948 nach Augsburg. Die Eingewöhnung gelang ihm vor allem durch zwischenmenschliche Verbindungen, sagt er. Er war Mitbegründer der Siedlergemeinschaft Hammerschiede Süd und arbeitete bei kleineren Baufirmen als Maurer, später bei der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg als technischer Angestellter. Diese Arbeit habe ihm sehr gut gefallen. Sein Beruf sei sein Daseinsfundament gewesen, wie er es nennt. Durch ihn konnte er nicht nur sein eigenes Haus bauen, sondern auch anderen dabei helfen, wofür er in der Siedlergemeinschaft sehr geschätzt wurde. So entstand in der Hammerschmiede ein schönes Gemeinschaftsleben mit kulturellen Veranstaltungen und lustigen Tanzabenden, erinnert sich Mahler.

100 Jahre alt ist er am Samstag geworden. Mittlerweile wohnen Franz Mahler und Liselotte Binner, deren Ehepartner schon früh verstorben sind, seit 40 Jahren gemeinsam in Pfersee - und sie leben dort sehr gern. Der Hundertjährige kann stundenlang die Aussicht von seinem Balkon auf die schöne Parkanlage vor dem Haus genießen. Aus diesem Grund haben sich die beiden zur Corona-Zeit auch nicht schwer getan. Und das, obwohl das Paar früher sehr viel gereist ist: in die USA, in die Dominikanische Republik, nach Marokko, Griechenland und auch nach Ungarn, in Mahlers alte Heimat. Angesteckt mit dem Reisefieber wurde Mahler übrigens in Paris, wo er sich beim Anblick des Triumphbogens perplex auf den Boden setzen musste.

Und trotzdem: Wenn man den Hundertjährigen nach seinem Rezept für ein glückliches Leben fragt, sind es nicht die aufregenden Reisen. Das Wichtigste sei vielmehr, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, Verantwortung zu übernehmen und so die Anerkennung und Freundschaft seiner Mitmenschen zu verdienen. Heutzutage seien dies Werte, die in der Gesellschaft untergingen, wodurch sich Egoismus und Krieg ausbreiteten, ist sich das Paar einig. Doch im Gespräch vermitteln sie auch Hoffnung: Von Nachbarn und Freunden umsorgt, führen die beiden bis heute ein Leben in einer familiären Gemeinschaft, umgeben von lieben Menschen. Mit diesen konnte Franz Mahler am Samstag seinen Geburtstag in Leitershofen mit Blick auf ganz Augsburg feiern.