100 Jahre und eine Weisheit: Nicht jammern – zufrieden sein

Die Augsburgerin Barbara Gesswein blickt auf ein Jahrhundert zurück. An ihrem Geburtstag schart sie die Familie um sich, vor allem für die Jüngeren hat sie einen Rat.

Eine Hundertjahrfeier ehrt üblicherweise Gebäude, Vereine und sonstige beständige Institutionen. Manchmal aber wird auch das Zentenarium eines robusten Menschenlebens gefeiert. Diesen Donnerstag fand eine solch besondere Geburtstagsparty im Maximilian's statt. Barbara Anna Maria Gesswein zelebrierte mit Freunden und Familie ihren 100. Geburtstag. „Ich freue mich sehr, das ist nicht vielen Menschen vergönnt“, sagte sie. 100 Kerzen auf der Geburtstagstorte musste die am 4. Mai 1923 geborene Augsburgerin zum Glück nicht auspusten, sondern nur die drei auf den drei Ziffern, die sowohl ein Säkulum voller Leben symbolisierten, als auch eine 100-jährige Teilhabe am Augsburger Stadtgeschehen.

Barbara Gessweins Vater stammte aus Freilassing, die Mutter aus München. 1921 gründete das Ehepaar eine Firma für Lederwaren in der Langen Gasse in Augsburg. Die Tochter machte bei den Englischen Fräulein die Mittlere Reife. Barbara war das älteste von fünf Kindern. Während die anderen Kinder im Zweiten Weltkrieg in die Kinderlandverschickung und zur Großmutter kamen, unterstützte die älteste Tochter Barbara den mütterlichen Betrieb nach dem Tod des Vaters. „Leider fiel auch unsere Firma den Bomben zum Opfer“, berichtet Barbara Gesswein.

100. Geburtstag: Ihren späteren Mann lernte sie bei einem Geschäftstermin kennen

Noch während des Zweiten Weltkrieges lernte sie ihren späteren Mann Arno kennen. Zunächst geschäftlich, da sie öfter bei der Möbelfirma seines Vaters Termine hatte. Um die Gunst der jungen Dame bemühte er sich sehr. „Wenn er frei hatte, kam er mit dem Fahrrad oder zu Fuß nach Augsburg, um mich zu treffen“, erinnert sie sich. Auch in seinen Heimaturlauben vom Kriegsdienst besuchte Arno sie regelmäßig in Augsburg. „Als er nach der Kriegsgefangenschaft im Jahr 1946 zurück nach Augsburg kam, war er so abgemagert, dass ich ihn zuerst gar nicht erkannt habe“, verrät Barbara Gesswein. Im gleichen Jahr heiratete das Paar. Gemeinsam führten sie Möbel Gesswein in Mering. Die Kinder Eva, Gabi und Walter kamen zur Welt. „Mein Mann verstarb sehr früh mit 57 Jahren, was sicherlich eine Folge seiner Kriegsverletzungen und Krankheiten während des Krieges war, die man leider viel zu spät erkannt hat“, berichtet Gesswein. Die Abwicklung der Firmenauflösung musste sie alleine übernehmen, was eine der schwierigsten Situationen ihres langen Lebens darstellte.

1977 zog Barbara Gesswein in die Völkstraße in der Augsburger Innenstadt, wo sie noch heute wohnt. Viele Jahre wohnten auch die erwachsenen Kinder in der Nähe. Der Familienzusammenhalt war Barbara Gesswein immer sehr wichtig. Noch heute wohnt Tochter Eva mit dem Schwiegersohn Rolf von Hohenhau, Enkel Michael und den Urenkeln Max und Katharina nur „zwei Häuser weiter“. Der Kontakt ist sehr eng, ebenso mit den anderen Kindern, Enkeln und Urenkeln, die auch bei der Geburtstagsfeier zugegen waren. Die Geschwister von Frau Gesswein konnten allerdings beim Jubiläum nicht dabei sein: Die drei Brüder sind verstorben, Schwester Hildegard lebt in Kalifornien.

Arbeit und Familie brachte die 100-Jährige schon früh unter einen Hut

Neun Jahre lang arbeitete das Augsburger Urgestein quasi um die Ecke in der Stettenstraße, wo sie bis zu ihrer Pension die Büroleitung der Friseurinnung übernahm. Als Mutter von drei Kindern war Gesswein ein frühes Beispiel der „Working Mums“, die emanzipiert Arbeit und Familie unter einen Hut brachten. Ihr liebstes Hobby war das Bridge-Spiel, die größte Freude für Barbara Gesswein ist aber der familiäre Zusammenhalt. „Sehr stolz“ ist sie auch auf ihre Urenkel, „die mir viel Freude bereiten“. Schwiegersohn Rolf von Hohenhau, ehemaliger Augsburger Stadtrat, sagt: „Die Familie ist ihr Leben.“ Gern erinnert sich Gesswein an die gemeinsamen Urlaube, unter anderem zum Wandern in Südtirol.

Geistig ist Barbara Gesswein jung geblieben. „Bis zu einem unglücklichen Unfall letztes Weihnachten war ich auch körperlich noch gut beinander“, sagt Barbara Gesswein. Eine Person stürzte damals auf sie. In Folge musste sie drei Mal operiert werden und verbrachte drei Monate im Krankenhaus. „Sie wird es wieder aus dem Rollstuhl schaffen“, ist ihr Schwiegersohn sicher. „Es ist schön zu beobachten, wie jemand sich mit 100 Jahren nicht aufgibt“, sagt er. Unterstützung erhält Gesswein dabei nicht nur von Familie und Freunden, sondern auch von einer Ganztagspflegerin.

Und worüber wundert sich ein Mensch mit 100 Jahren Lebenserfahrung in der heutigen Zeit am meisten? „In einem Punkt, verstehe ich die Welt nicht: Warum gibt es noch einen Krieg?“, fragt sich Barbara Gesswein. „Ich hätte angenommen, der Mensch wäre schlau genug, zu begreifen, dass man damit alles kaputt macht.“ Die Sorgen der Jugend über den Klimawandel kann sie nachvollziehen, empfiehlt allerdings: „Mehr darüber nachdenken, was man dagegen tun kann, anstatt Unfug auf der Straßen zu veranstalten“. Die Frage, ob etwas an dem Spruch „Früher war alles besser“ dran sei, verneint sie vehement. „Im Gegenteil – wir hatten es noch nie so gut wie in den letzten Jahren.“

Befragt nach dem Geheimnis für ein langes Leben, kann Barbara Gesswein weder mit Fitness- noch Ernährungstipps aufwarten. Sie habe einfach Glück gehabt, glaubt sie. Vielleicht aber ist es aber auch der inneren Einstellung zu verdanken, dass sie das imposante Jubiläum feiern kann. Auf die Frage, wie man ein glückliches Leben führt, denkt sie lange nach. Dann antwortet die 100-Jährige: „Zufriedenheit mit dem was man hat, nicht immer nur jammern.“