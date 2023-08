Augsburg

100 Jobs fallen weg: Firma SGS möchte Standort in Augsburg schließen

Plus Die Gewerkschaft spricht von einer "Hiobsbotschaft" und wirft der Unternehmensleitung Missmanagement vor. Mitarbeiter klagen über Arbeitsbelastung.

Von Michael Hörmann

Augsburg gilt als attraktiver Standort für Unternehmen, die mit Laboruntersuchungen ihr Geld verdienen. Die Firma Synlab ist ein europaweit tätiger Laborkonzern, der unter anderem in Augsburg tätig ist. Im Jahr 2021 hatte das Unternehmen die Analytics Sparte an das Unternehmen SGS verkauft. Nun soll das Aus für 100 Mitarbeiter am Standort kommen. "Es ist geplant, unseren Laborstandort in Augsburg bis Ende Dezember 2023 zu schließen", bestätigt Firmensprecher Jonas Dudlik. Die Gewerkschaft läuft Sturm gegen die Schließungspläne.

SGS hat seine Labore im Stadtteil Oberhausen

Gearbeitet wird nahe des Gaswerks, die Labore sind in der Gubener Straße im Stadtteil Oberhausen. Der Standort in Augsburg gehört zu einem Konzernkonstrukt: Sitz von SGS ist in Hamburg. Unternehmenssprecher Dudlik: "Diese Maßnahme dient der Konsolidierung unseres Labornetzwerks nach der Übernahme des Synlab-Geschäfts im Jahr 2021." Mitarbeiter, die von der Entscheidung betroffen sind, seien darüber informiert worden. "Wir arbeiten derzeit mit Vertretern des Betriebsrats zusammen, um die Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeiter zu besprechen und zu minimieren."

