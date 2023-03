11 Euro vs. 11,60 Euro: Was sagen Plärrer-Wirte zum Bierpreis-Unterschied?

Plus Der Bierpreis auf dem Augsburger Plärrer ist immer ein Gesprächsthema. Dieses Jahr besonders, weil der Unterschied zwischen den Zelten deutlich ist.

Die Aufregung war groß unter Plärrer-Freunden, sogar von einem "Bierpreiskrieg" zwischen den Festwirten war damals, im Jahr 2007, die Rede. Der Grund: Nachdem der Bierpreis in den beiden großen Zelten lange Zeit gleich hoch war, wich er plötzlich ab. Im Binswanger-Zelt kostete die Maß 6,20 Euro, im Schallerzelt war die Maß für sechs Euro zu haben. Die Aufregung legte sich bald wieder. Und seither kam es immer wieder mal vor, dass man in den großen Festzelten unterschiedlich viel zahlen musste, um den Bierdurst zu stillen. Beim nahenden Frühjahrsplärrer ist der Bierpreis allerdings wieder ein Thema - denn dieses Mal ist der Unterschied zwischen den Zelten mit 60 Cent ziemlich groß. Wie begründen die Plärrer-Wirte ihren Bierpreis - und was sagen sie zum Preisgefälle?

20 Bilder Der Augsburger Plärrer: Bilder vom Osterplärrer 2022 Foto: Annette Zoepf

Steigen wird der Bierpreis beim Osterplärrer 2023 in beiden Festzelten. Begründet werden die Preiserhöhungen mit höheren Kosten und Einkaufspreisen. Im Binswanger-Zelt wird die Maß elf Euro kosten, was im Vergleich zum vergangenen Herbstplärrer einem Aufschlag von 30 Cent entspricht. Im Schallerzelt werden jetzt 11,60 Euro verlangt - das sind immerhin 80 Cent mehr als zuletzt. Schaller-Wirtin Tina Held sagt, man spreche sich nicht über die Preise ab, deshalb komme es eben vor, dass die Maß in den Zelten nicht gleich viel kostet. Der höhere Maß-Preis sei nötig, um die gestiegenen Kosten zumindest etwas auszugleichen - eigentlich sei alles deutlich teurer geworden: von den Einkaufpreisen für Essen und Getränke bis zu den Kosten für Sicherheit. Das Schallerzelt sei kleiner als das Binswanger-Zelt und fasse weniger Besucher - auch das spiele eine Rolle bei der Bierpreis-Kalkulation.

Plärrer in Augsburg: Hasenbräu im Binswanger-Zelt, Thorbräu im "Schaller"

Spekuliert wird unter Plärrer-Kennern auch, dass die Brauerei eine Rolle spielen könnte. Das Schallerzelt wird von der kleinen Augsburger Thorbräu-Brauerei beliefert, im Binswanger-Zelt gibt es Hasenbräu, das zum Bier-Imperium des Oetker-Konzerns gehört. Thomas Kempter von der Wirtsfamilie des Binswanger-Zelts sagt, man habe sich die Entscheidung über den Maß-Preis in diesem Jahr nicht leicht gemacht - denn natürlich kämpfe man auch mit höheren Kosten. "Aber wir wollten ein Zeichen setzen, dass der Besuch des Volksfests bezahlbar bleibt", sagt Kempter. Der "psychologische Effekt" des Bierpreises bei der Entscheidung der Menschen, ob sie aufs Volksfest kommen, dürfe nicht unterschätzt werden.

Thomas Kempter rechnet nicht damit, dass sein Zelt auf dem Plärrer jetzt von den Feierwütigen "überrannt" werden könnte. "Die Zelte haben jeweils ihr Publikum", ist er überzeugt. So sieht es auch Tina Held: "Wir sind sicher, dass wir mit unserem Angebot unsere Gäste überzeugen können." Neu ist im Schallerzelt ein "Brass-Festival" mit moderner Blasmusik am letzten Plärrer-Sonntag.

Die Inflation ist auch im Binswanger-Zelt schon lange ein Thema. Foto: Annette Zoepf (Archivbild)

Die Schausteller hätten zum Thema Preise "lange diskutiert", sagt Josef Diebold, der Vorsitzende des schwäbischen Schaustellerverbands. Man sei sich dann aber einig gewesen, nicht an der Preisschraube zu drehen. An den Attraktionen auf dem Frühjahrsplärrer bleibe es bei den Preisen vom Vorjahr, kündigt Diebold an. Auch die Imbissstände wollten ihre Preise weitgehend stabil halten, verspricht Heino Steinker, der selbst das "Almdorf" auf dem Plärrer betreibt.

Einzelne Produkte könnten teurer werden, aber nicht auf breiter Front. "Wir wollen, dass der Plärrer für Familien bezahlbar bleibt", sagt Josef Diebold. Wer sparen will, kann unter anderem die Familiennachmittage nutzen, die jeweils mittwochs stattfinden - zwischen 12 und 20 Uhr gibt es ermäßigte Preise. Mittwochs ist auch das Bier günstiger - im Binswanger-Zelt wird dann ganztags 7,50 Euro für die Maß verlangt, im Schallerzelt sind es ab 14 Uhr ebenfalls 7,50 Euro.

Augsburger Osterplärrer: Bekannte Attraktionen, aber auch zwei Neuheiten

Auf dem Osterplärrer gibt es für die Besucherinnen und Besucher viele bekannte Attraktionen - etwa das Riesenrad "Roue Parisienne", Autoscooter, Breakdance oder die traditionsreiche Leopardenspur. Es stehen aber auch zwei Neuheiten auf dem Platz. Eine Familien-Achterbahn im Wild-West-Design und das Fahrgeschäft "Take off" - ein Karussell mit sich drehenden Gondeln, das sich schräg stellen kann.

Weil der Plärrer im vergangenen Jahr nach der Corona-Pause einen großen Ansturm erlebte, bauen Polizei und Stadt ihr Sicherheitskonzept aus. Das Gelände wird von der Polizei erstmals mit Videokameras überwacht. So können die Beamten sehen, wo sich zu viele Menschen sammeln oder wo es Konflikte gibt. Zudem soll das Personal für die Kontrolle der Plärrerbesucher an den Eingängen deutlich aufgestockt werden. Man mache das nicht, weil der Plärrer zuletzt gefährlicher geworden sei, sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). "Uns geht es darum, dass der Plärrer so sicher bleibt, wie er ist."

Der Frühjahrsplärrer öffnet am Ostersonntag, 9. April, um 10.30 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit OB Eva Weber (CSU) ist um 17 Uhr im Binswanger-Zelt. Gefeiert wird bis zum Sonntag, 23. April.