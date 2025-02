11-jähriges Mädchen angefahren: Unbekannter fährt davon

Am Donnerstag gegen 8 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein 11-jähriges Mädchen in der Reinöhlstraße angefahren und ist anschließend davon gefahren. Laut Polizei war das Mädchen zu Fuß in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Als sie einen Schritt auf die Straße machte, kollidierte sie mit einem bislang unbekannten Kleintransporter-Fahrer. Dieser fuhr an der 11-Jährigen vorbei. Die 11-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich dabei leicht. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr offenbar weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte schließlich die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232610 um Hinweise. (klijo)

