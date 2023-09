120 Oldtimer: "Bulli"-Freunde treffen sich am Autobahnsee

Die VW-Busse sind Kult und haben bis heute eine große Anhängerschaft. In Augsburg gab es nun ein besonderes Treffen von "Bulli"-Besitzern.

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich am Wochenende am Autobahnsee: 120 "Bullis" waren dort zu sehen, also Oldtimer-VW-Busse. Der Hintergrund: Es war das 29. Jahrestreffen der Bulli-Enthusiasten des Vereines "IG T2". Auf dem Campingplatz "Bella Augusta" war kein Bus wie der andere. Individuelle Gestaltung der T2-Bullis, oftmals mit den klassischen Stilmerkmalen ihrer Zeit, stachen hervor. Am ersten Abend des Treffens am Wochenende genossen die VW-Bus-Freunde die Stimmung auf dem Campingplatz im Flair der 70er und saßen an Campingtischen vor ihren beleuchteten Fahrzeugen oder am Lagerfeuer im großen zentralen Festbereich zusammen. Am Nachmittag hatten schon zwei größere Gruppen eine Augsburg-Stadtführung und den Besuch des Puppenspielmuseums „Die Kiste“ stilecht mit einer gemeinsamen Ausfahrt Richtung Augsburger Innenstadt verbunden.

Bis zu 600 Kilometer Anreiseweg nahmen hier manche Teilnehmer für das gemeinsame Wochenende auf sich, so der Mitkoordinator des Treffens in Augsburg, Gerhard Schaefer.

So wie Karin und Michael Steinfeld mit ihrem Bulli Baujahr 1977, die über 500 Kilometer aus dem Saarland angereist waren. Seit 38 Jahren ist der Bulli in ihrem Besitz, sie haben mit ihm Europa und Nordafrika und Syrien bereist, ja sogar die Sahara durchquert. Auch ins Fernsehen haben sie es schon geschafft, der WDR drehte einmal einen Beitrag über sie und ihren Bus. Am Samstag saßen sie mit Hund Robin gemütlich vor ihrem Bulli und genossen die Ruhe nach der Anreise, die sie in zwei Etappen hinter sich gebracht hatten, schließlich ging es Sonntagnachmittag weiter Richtung Schweiz.

Seit 1994 gibt es die "IG T2" als Verein mit etwa 800 Mitgliedern. „So viele verschiedene T2-Bullis wie hier kann man in keinem Museum zusammen sehen“, schwärmt Gerhard Schaefer. Bereits 2011 trafen sich die Bulli-Liebhaber schon einmal in Augsburg zum Jahrestreffen.