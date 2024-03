14-Jähriger bietet gestohlenes Fahrrad an und wird festgenommen

Das Fahrrad eines 59-Jährigen wird gestohlen. Er findet es in einem Kleinanzeigenportal. Beim vereinbarten Termin kommt es zu einer Festnahme.

Das Fahrrad eines 59-Jährigen wurde am Sonntagabend aus einem Innenhof in der Klausstraße entwendet. Der Besitzer machte sich daraufhin auch online auf die Suche nach dem Rad und fand dieses tatsächlich auf einem Kleinanzeigenportal. Der Mann machte laut Polizeibericht alles richtig, indem er sofort die Polizei verständigte. Zusammen wurde ein „Kaufversuch“ des Fahrrads vereinbart. Am Dienstagmittag kam es dann zum Treffen zwischen dem 59-Jährigen, dem Fahrradverkäufer und auch der Polizei. Der 14-jährige Verkäufer wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen. Während der 59-Jährige sein Fahrrad nun wieder hat, wird gegen den 14-Jährigen wegen Hehlerei ermittelt. Ob er auch für den Diebstahl des Rads als Tatverdächtiger infrage kommt, werde derzeit geklärt. (ziss)