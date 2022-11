1450 Beschäftigte von Premium Aerotec ziehen vor das Werkstor

Die IG Metall setzt ihre Warnstreiks in der Region fort. Bei der Tarifrunde gibt es weiterhin kein Ergebnis.

Die IG Metall Augsburg setzt ihre Warnstreiks in der Region fort. Am Donnerstag beteiligten sich 1450 Beschäftigte von Premium Aerotec an der Aktion. Sie legten die Arbeit kurzzeitig nieder und versammelten sich nach Angaben der Gewerkschaft vor dem Werkstor.

Eine weitere Protestaktion gab es in Wemding bei der Firma Valeo Schalter & Sensoren. 400 Beschäftigte nahmen teil. Wemding liegt im Einzugsgebiet der IG Metall Augsburg. Deren Chef Roberto Armellini sagt: "Nach den vierten ergebnislosen Verhandlungen in München sind die Beschäftigten der Metall- und Elektrobranche zurecht stinksauer." Die Warnstreiks sollen am Freitag weitergehen. (möh)