15-Jährige auf Party vergewaltigt? Vier Jugendliche sind nun angeklagt

Plus Bei einer Gartenparty im vergangenen Sommer soll eine 15-Jährige vergewaltigt worden sein. Inzwischen wurde gegen zwei Brüder und zwei ihrer Freunde Anklage erhoben.

Seit über fünf Monaten schon sitzen vier Jugendliche aus Augsburg in Untersuchungshaft. Es sind zwei Brüder und deren Freunde, einer davon noch Schüler, die anderen Auszubildende. Sie werden verdächtigt, eine 15-Jährige vergewaltigt zu haben. Seit vergangenem Sommer wurde in dem Fall ermittelt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage gegen die vier damals 16- und 17-Jährigen erhoben. Das Quartett soll die Taten bei einer privaten Gartenparty, Anfang August, begangen haben.