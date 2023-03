15-jährige Mädchen stehlen in Kaufhaus Kosmetikprodukte

Zwei Mädchen sollen in einem Kaufhaus in der Augsburger Innenstadt mehrere Kosmetikartikel entwendet haben. Sie wurden dabei beobachtet.

Ein Mitarbeiter des Augsburger Kaufhauses in der Innenstadt hat laut Polizei am Montagabend beobachtet, wie die beiden 15-Jährigen mehrere Kosmetikartikel stahlen. Demnach hatte eines der beiden Mädchen diverse Artikel in ihre Jackenärmel gesteckt, anschließend verließen beide das Geschäft. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei.

Das Diebesgut im Wert von knapp 30 Euro wurde aufgefunden und an das Kaufhaus übergeben. Außerdem fanden die Beamten bei einem der Mädchen ein Taschenmesser. Die Eltern der Jugendlichen wurden verständigt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes. (ina)