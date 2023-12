15-Jähriger wird Opfer einer Schlägerei in Augsburg

Eine Schlägerei ereignet sich am Sonntagabend. Ein Jugendliche gerät in eine Auseinandersetzung mit einem Duo.

Am Sonntag kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 15-Jährigen in der Pilgerhausstraße. Gegen 18 Uhr sprachen die beiden Unbekannten den 15-Jährigen zunächst an. Im weiteren Verlauf schlug einer dem Jugendlichen ins Gesicht. Anschließend entfernte sich das Duo in unbekannte Richtung. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen werden gesucht. (möh)