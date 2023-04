15-jähriges Mädchen will Polizisten schlagen und beißt zu

Weil sich eine Jugendliche im psychischen Ausnahmezustand befand, wurde die Polizei in die Nähe des Plärrers gerufen. Dort wurden die Beamten angegriffen.

Drei Mädchen haben die Polizei bei einem Einsatz am Mittwochabend nahe des Plärrers in Atem gehalten. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Es war gegen 23.30 Uhr als eine Polizeistreife in die Langenmantelstraße am Augsburger Plärrer gerufen wurde.

Wie es im Bericht heißt, befand sich dort ein 16-jähriges Mädchen in einem psychischen Ausnahmezustand. Während die Beamten den Sachverhalt mit der 16-Jährigen abklärten, kamen zwei 15-Jährige hinzu. Laut Polizei zeigten sich die beiden Jugendlichen äußert aggressiv gegenüber den Polizeibeamtinnen und -beamten.

15-jähriges Mädchen beißt Augsburger Polizisten mehrmals

Eine der 15-Jährigen versuchte demnach die Polizeibeamten zu schlagen und zu schubsen. Die 15-Jährige musste gefesselt werden. Wie die Polizei weiter berichtet, leistete sie dabei massiven Widerstand, trat nach den Beamten und biss einen Polizisten mehrmals. Sowohl die 16-Jährige als auch die 15-Jährige wurden in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Der Vorfall hatte sich in der Nähe des Senkelbachs fernab des Volksfestgeländes abgespielt.

Die andere 15-Jährige beleidigte die Polizisten während des Einsatzes massiv. Sie wurde letztlich einem Elternteil übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung gegen die Jugendlichen. (ina)