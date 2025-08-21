Icon Menü
Augsburg: 1500 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt schwarzen BMW

Augsburg

1500 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt schwarzen BMW

Der Vorfall ereignete sich in der Pearl-S.-Buck-Straße. Die bislang unbekannte Person haute nach dem Unfall ab. Die Polizei sucht Zeugen.
    Die Polizei sucht einen unbekannten Unfallfahrer.
    Die Polizei sucht einen unbekannten Unfallfahrer. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch zwischen 18.15 Uhr und 19 Uhr hat eine bislang unbekannte Person auf einem Supermarktparkplatz in der Pearl-S.-Buck-Straße einen schwarzen BMW angefahren und anschließend Unfallflucht begangen. Laut Polizei entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/3232610. (klijo)

