16-Jährigen bei Diebstahl erwischt

Ein 61-Jähriger hält in Augsburg-Kriegshaber einen jugendlichen Dieb fest, um ihn an der Flucht zu hindern. Doch der wehrt sich.

Ein 16-Jähriger entwendete am Donnerstag das Fahrrad eines 61-Jährigen in der Grenzstraße: Der Jugendliche schob gegen 15 Uhr das Fahrrad aus einem Innenhof. Der 61-jährige Besitzer bemerkte dies und sprach den 16-Jährigen auf den Diebstahl an. Daraufhin warf der 16-Jährige das Fahrrad zu Boden und wollte flüchten. Der 61-Jährige hielt den 16-Jährigen fest, um ihn an der Flucht zu hindern. Dabei trat der Jugendliche nach dem Besitzer des Rads und biss ihn laut Polizei in die Hand. Anschließend flüchtete er in Richtung Helmut-Haller-Platz. Eine uniformierte Streife stoppte den 16-Jährigen wenig später und übergab ihn anschließend einem Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und versuchten Diebstahls gegen den 16-Jährigen. (ziss)