16-jähriger Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein angetrunkener Jugendlicher hatte ein Auto von einer Bekannten in Aichach entwendet. In Augsburg wollten ihn Polizeibeamte stoppen. Die Flucht endete mit einem Unfall.

Ein 16-Jähriger hat jetzt jede Menge Ärger am Hals. Der Jugendliche war mit einem entwendeten Auto unterwegs, flüchtete vor der Polizei und stieß am Ende mit einem anderen Wagen zusammen. Der 16-Jährige war angetrunken.

Bei der außergewöhnlichen Straftat gibt es zwei Schauplätze. Wie die Polizei informiert, kam es am Samstag gegen 0.15 Uhr in Aichach zu einem handfesten Streit. Ein 16-Jähriger und eine Bekannte waren aneinandergeraten. Im Anschluss fuhr der 16-Jährige mit dem Fahrzeug der Frau davon, so die Polizei.

Der Jugendliche machte sich mit dem Auto auf den Weg nach Augsburg. Er wurde dabei von einer Polizeistreife im Stadtgebiet ermittelt. Die Beamten versuchten, das Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer ignorierte im Anschluss die Anhalteversuche mehrerer Streifen.

Jugendlicher touchierte bei Flucht von Aichach nach Augsburg ein Polizeiauto

Dabei verursachte er einen Verkehrsunfall, indem er einen Streifenwagen touchierte. Die Anhalteversuche begannen in der Thommstraße nahe der MAN. Die Flucht endete am Roten Tor. Dort verlor der 16-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß auf Höhe der Freilichtbühne mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Der 16-Jährige wurde im Anschluss festgenommen. Er war mit über 0,5 Promille alkoholisiert, so die Polizei. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Bei den beiden Unfällen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf über 13.000 Euro geschätzt. Gegen den 16-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.