16-Jähriger muss ausweichen und stürzt vom Rad

Weil er einem Fußgänger ausweichen musste, fiel ein junger Mann in Augsburg vom Fahrrad. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 10 Uhr in der Franz-Kobinger-Straße. Ein 16-Jähriger war mit seinem Fahrrad zunächst in der Kirchbergstraße unterwegs und fuhr von dort über die Augsburger Straße. Zur gleichen Zeit überquerte laut Polizei im Kreuzungsbereich zur Franz-Kobinger-Straße ein 45-Jähriger, offenbar trotz roter Fußgängerampel, die Fahrbahn.

Der Radfahrer musste stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte der 16-Jährige und zog sich Verletzungen zu. Er kam zur weiteren Untersuchung ins Klinikum. Der Fußgänger blieb unverletzt. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatten sich unbeteiligte Zeugen bereits entfernt. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet diese Unfallzeugen, sich unter Telefon 0821/323-2610 zu melden. (ziss)