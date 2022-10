16-jähriger Rollerfahrer flieht vor Polizei und baut Unfall

Im Oberen Graben will die Polizei Augsburg einen 16-jährigen Rollerfahrer anhalten. Er flieht und baut einen Unfall. Es stellt sich heraus: Er hat keinen Führerschein.

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 16-Jähriger am Mittwochabend einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollten Beamte den Jugendlichen im Oberen Graben kontrollieren, weil er deutlich zu schnell unterwegs war. Der Rollerfahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale des Streifenwagens und flüchtete. Als er dabei in der Prinzstraße über einen Gehweg fuhr, verlor er die Kontrolle über den Roller, kollidierte mit einem geparkten Pkw und stürzte. Sowohl er als auch seine gleichaltrige Beifahrerin wurden dabei verletzt und mussten in der Uniklinik behandelt werden.

Nach dem Unfall stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer keinen Führerschein hat. Und nicht nur das: Die Beamten stellten fest, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zum Motorroller gehörte. Den Fahrer erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs. (kmax)