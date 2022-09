16-Jähriger stiehlt Motorroller

Ein 16-Jähriger hat in der Innenstadt einen Roller gestohlen. Jetzt hat er Ärger mit der Polizei.

Ein 16-Jähriger hat am Freitagabend in der Langenmantelstraße einen Roller gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war dem Besitzer des Rollers der Verlust seines Gefährtes aufgefallen, ohne dass zunächst ein Täter in Sicht war. Doch bereits am folgenden Tag konnte das Kleinkraftrad unweit des Tatortes in der Dietrichstraße festgestellt werden. Beim Anblick der Streifenbesatzung vor dem Diebesgut trat plötzlich ein junger Mann fußläufig die Flucht an. Er konnte schnell eingeholt und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Flüchtigen um den Rollerdieb handelte.

Der Täter, ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in Augsburg, wurde nach Beendigung aller Maßnahmen an seine Eltern übergeben. (att)