17-Jährige sind ohne Führerschein und mit geklauten Kennzeichen unterwegs

Im Dillinger Weg im Augsburger Stadtteil Pfersee erwischt die Polizei zwei 17-Jährige, die ohne Führerschein, aber mit geklauten Kennzeichen herumfahren.

Die Polizei hat am Montag zwei 17-Jährige erwischt, die ohne Führerschein und mit geklauten Kennzeichen unterwegs waren. Wie es in einer Mitteilung heißt, erreichte die Polizei gegen 0 Uhr die Information, dass ein 17-Jähriger mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs sei. Eine Streife stellte ihn kurz darauf im Dillinger Weg fest. Wie sich herausstellte, waren an dem Auto gestohlene Kennzeichen montiert, zudem hatte er keinen Führerschein.

Duo in Augsburg-Pfersee ohne Führerschein und mit geklauten Kennzeichen

Am Ort des Geschehens trafen die Beamten einen weiteren 17-Jährigen an, der ebenfalls ohne Führerschein, aber mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs war. Die Polizisten stellten die Kennzeichen sicher und verhinderten, dass das Duo weiterfahren konnte. Nun laufen Ermittlungen gegen beide, unter anderem wegen Diebstahls eines Kennzeichens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (kmax)