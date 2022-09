17-jähriger Fußballspieler greift Gegner nach dem Schlusspfiff an

Den jungen Fußballspieler erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Auf dem Fußballfeld geht es während des Spiels bisweilen turbulent zu. Auf einem Sportgelände am Kobelweg in Kriegshaber kochten am Mittwoch gegen 21 Uhr jedoch nach dem Schlusspfiff die Emotionen hoch. Wie die Polizei mitteilt, war es bereits während des Spiels zum Streit zwischen zwei Spielern gekommen. Beide wurden mit einer Roten Karte vom Platz gestellt und trafen danach wieder aufeinander.

Ein 17-Jähriger habe daraufhin einem 18-Jährigen aus der gegnerischen Mannschaft mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, heißt es. Der 17-Jährige entfernte sich bereits vor Eintreffen der Polizei, war Zeugen jedoch namentlich bekannt. Der 18-Jährige wurde nur leicht verletzt und musste medizinisch nicht behandelt werden. Den 17-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (bau)

