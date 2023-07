18-Jähriger landet nach Streit in Bus im Arrest

In einem Bus ist es Samstagnacht zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen. Die Polizei wird alarmiert. Ein Streithahn kommt in den Arrest.

Zwei Personengruppen sind Samstagnacht kurz vor ein Uhr am Gersthofer Festplatz in einen Bus gestiegen. Während der Fahrt in Richtung Augsburger Innenstadt entwickelte sich ein Streit.

Wie die Polizei berichtet, fing ein 18-Jähriger an, die zweite Gruppe, bestehend aus einem 20-, einem 19- und einer 16-Jährigen, zu beleidigen und diese mit Schlägen zu bedrohen. Am Königsplatz stiegen der 18-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter gemeinsam mit der anderen Gruppe aus. Von dort aus verständigte die Dreiergruppe die Polizei, die den Streithahn im Bereich des Staatstheaters festhielt und kontrollierte.

Dieser zeigte sich laut Polizei unentwegt aggressiv und unkooperativ, er ließ sich auch von seinem Begleiter nicht besänftigen. Letztendlich wurde der 18-Jährige in Gewahrsam genommen. Er verbrachte den Rest der Nacht im Arrest des Polizeipräsidiums. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung, auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, ermittelt. (ina)