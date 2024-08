18-Jähriger ohne Führerschein liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Das Augsburger Stadtgebiet ist in der Nacht auf Mittwoch Schauplatz einer rasanten Verfolgungsfahrt geworden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Streife gegen 2.30 Uhr einen 18-Jährigen mit seinem Auto in der Riedingerstraße kontrollieren. Der Mann kam der Aufforderung aber nicht nach und fuhr davon. Er überquerte zunächst eine rote Ampel und flüchtete dann über Heinrich-Butz-Straße, Pfannenstiel, Rugendastraße, Liebigstraße und Wertachstraße in die Donauwörther Straße. „Dabei missachtete der 18-Jährige sämtliche Verkehrsregeln“, heißt es in der Mitteilung.

Polizei stoppt 18-jährigen Autofahrer nach Verfolgung durch Augsburg

In der Donauwörther Straße schließlich konnte die Polizei den Mann stoppen. Die Beamten stellten dabei fest, dass er offenbar weder Alkohol noch Cannabis konsumiert hatte. Allerdings fehlte ihm eine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 18-jährigen. Ein bislang unbekannter Zeuge filmte die Fahrt laut Polizei. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder diesen gefilmt haben, können sich bei der Inspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 melden. (kmax)